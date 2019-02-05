Девушка в Энгельсе упала с 6 этажа

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-05T16:06:41+03:00

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В Энгельсе Саратовской области днем 5 февраля с 6 этажа многоэтажного дома упала девушка.

Об этом в скорую помощь и спасателям сообщили очевидцы.

ЧП произошло на улице Крансодарская, 4. Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», девушка выпала с балкона.

Медики оказали первую помощь пострадавшей. Она госпитализирована с многочисленными травмами. По предварительной информации она была в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU