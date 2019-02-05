Саратов вошел в тройку лидеров в России по плохой уборке снега
Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг городов России, где хуже всего убирают снег. Саратов вошел в тройку лидеров самых плохо убираемых городов страны.
Саратов отметился во всех антирейтингах – по уборке во дворах и на парковках и на автомобильных дорогах.
Саратов занял шестое место в антирейтинге по уборке дворовых территорий. Однако в опросе о качестве очистки автодорог Саратов стал безоговорочным лидером со знаком «минус» – 95,5% ответов респондентов из региона носят строго отрицательный характер.
Опрос прошел среди пользователей портала Domofond.ru. В нем участвовали 3778 человек, которые ответили на вопросы, посвящённые уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах. Хуже всего, по оценкам жителей, дороги убирают в Орле, Ярославле и Саратове. Лучше всего чистят дворы и дороги в сибирских городах: Сургуте, Тюмени и Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU