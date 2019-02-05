Саратов вошел в тройку лидеров в России по плохой уборке снега

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-05T15:49:40+03:00

Опрос: Саратов убирают от снега хуже всех в России Фото: Екатерина Семенова

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Портал недвижимости Domofond.ru составил рейтинг городов России, где хуже всего убирают снег. Саратов вошел в тройку лидеров самых плохо убираемых городов страны.

Саратов отметился во всех антирейтингах – по уборке во дворах и на парковках и на автомобильных дорогах.

Саратов занял шестое место в антирейтинге по уборке дворовых территорий. Однако в опросе о качестве очистки автодорог Саратов стал безоговорочным лидером со знаком «минус» – 95,5% ответов респондентов из региона носят строго отрицательный характер.

Опрос прошел среди пользователей портала Domofond.ru. В нем участвовали 3778 человек, которые ответили на вопросы, посвящённые уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах. Хуже всего, по оценкам жителей, дороги убирают в Орле, Ярославле и Саратове. Лучше всего чистят дворы и дороги в сибирских городах: Сургуте, Тюмени и Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU