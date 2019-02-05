Подопечный дома престарелых в Энгельсе зарезал соседа по комнате

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-05T15:10:20+03:00

Он пять раз ударил оппонента ножом в шею

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР области, подозреваемый — 60-летний местный житель.

Следствие считает, что 4 февраля подозреваемый вместе с 50-летним соседом по учреждению соцзащиты (дом престарелых Энгельса — прим.ред.) находились в своей комнате. Около половины десятого вечера между ними произошла ссора и более старший гражданин не менее пяти раз ударил оппонента ножом в шею.

Сотрудники учреждения вызвали «скорую помощь», а также попытались помочь собственными силами, но раненый скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU