Подопечный дома престарелых в Энгельсе зарезал соседа по комнате
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР области, подозреваемый — 60-летний местный житель.
Следствие считает, что 4 февраля подозреваемый вместе с 50-летним соседом по учреждению соцзащиты (дом престарелых Энгельса — прим.ред.) находились в своей комнате. Около половины десятого вечера между ними произошла ссора и более старший гражданин не менее пяти раз ударил оппонента ножом в шею.
Сотрудники учреждения вызвали «скорую помощь», а также попытались помочь собственными силами, но раненый скончался на месте.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU