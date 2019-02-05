Мэрия Саратова предупредила о задержках в работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-05T14:40:57+03:00

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В Саратове ожидаются перебои в работе общественного транспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, это касается, в-первую очередь, трамваев №3, 9, 10 и 11.

Задержки в движении вызваны аварией на пересечении улиц Советская и Пугачева, где столкнулись трамвай №3 и автомобиль. Простой длился почти час до приезда сотрудников ГИБДД. Однако сейчас прервано движение трамваев №9, 10 около остановки «Улица Рабочая" в сторону 1-го Просяного проезда и поселка Октябрьского по причине ДТП.

Ожидаются также задержки в движении троллейбусов №4 из-за ДТП.

По измененному маршруту ходят автобусы №36. Это связано с коммунальной аварией у школы №91.

ИСТОЧНИК KP.RU