Деньги за 3 тысячи билетов «Саратовских авиалиний» до сих пор не востребованы
Более трех тысяч проданных билетов «Саратовских авиалиний» до сих пор находятся на руках у несостоявшихся пассажиров. Эти люди не торопятся обращаться с претензиями и за возвратом денег.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в Южной транспортной прокуратуре.
По информации авиакомпании, она до сих пор не вернула средства за 3171 купленный билет. От этих пассажиров пока нет соответствующих претензий.
Южная транспортная прокуратура обратилась к тем, кто все-таки захочет вернуть свои деньги.
- Претензия о возврате денежных средств за авиабилет должна быть направлена в письменном виде почтой (электронной почтой) либо вручена нарочно непосредственно в офисе авиакомпании (410010, г. Саратов, ул. Жуковского 25; e-mail: office@saratovairlines.ru; тел. для справок (8452) 696-323), — напомнили в Южной транспортной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU