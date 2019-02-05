2019-02-05T14:28:50+03:00
Общество

Деньги за 3 тысячи билетов «Саратовских авиалиний» до сих пор не востребованы

Прокуратура предлагает пассажирам сдать билеты
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Более трех тысяч проданных билетов «Саратовских авиалиний» до сих пор находятся на руках у несостоявшихся пассажиров. Эти люди не торопятся обращаться с претензиями и за возвратом денег.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

По информации авиакомпании, она до сих пор не вернула средства за 3171 купленный билет. От этих пассажиров пока нет соответствующих претензий.

Южная транспортная прокуратура обратилась к тем, кто все-таки захочет вернуть свои деньги.

- Претензия о возврате денежных средств за авиабилет должна быть направлена в письменном виде почтой (электронной почтой) либо вручена нарочно непосредственно в офисе авиакомпании (410010, г. Саратов, ул. Жуковского 25; e-mail: office@saratovairlines.ru; тел. для справок (8452) 696-323), — напомнили в Южной транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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