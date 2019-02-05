2019-02-05T14:12:49+03:00
Общество

Осужденному колонии в Энгельсе грозит еще один срок за отказ отдать спички

Он ударил сотрудника колонии
Екатерина Семенова
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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении уже осужденного гражданина.

Как пояснили «КП-Саратов» в СУ СКР, речь идет о 42-летнем заключенном, которого обвиняют в дезорганизации работы исправительного учреждения и применении насилия к сотруднику колонии.

Следствие считает, что днем 7 сентября 2018 года инспектор после дневной прогулки завел заключенного в камеру и потребовал отдать ему запрещенные предметы — спички. Осужденный в ответ на это оскорбил сотрудника колонии и ударил его кулаком в грудь.

Несмотря на то, что мужчина не признал своей вины, его дело передано в прокуратуры для утверждения и направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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