Росгвардейцы нашли в Энгельсе потерявшегося пенсионера
Мужчина находился на улице в легкой одежде
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Энгельсские росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшемуся пенсионеру.
Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц обнаружил пожилого человека в легкой одежде, несмотря на мороз.
Старшие сержанты Росгвардии Николай Горн и Василий Язовских пообщались с мужчиной и узнали, что полгода назад он уехал из своего села в Воскресенском районе в Энгельс. При этом родственники объявили его в розыск.
Росгвардейцы вернули мужчину близким.
ИСТОЧНИК KP.RU