2019-02-05T13:59:31+03:00
Общество

Росгвардейцы нашли в Энгельсе потерявшегося пенсионера

Мужчина находился на улице в легкой одежде
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Энгельсские росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшемуся пенсионеру.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц обнаружил пожилого человека в легкой одежде, несмотря на мороз.

Старшие сержанты Росгвардии Николай Горн и Василий Язовских пообщались с мужчиной и узнали, что полгода назад он уехал из своего села в Воскресенском районе в Энгельс. При этом родственники объявили его в розыск.

Росгвардейцы вернули мужчину близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратов вошел в тройку лидеров в России по плохой уборке снега
В Саратове началось заседание об аресте Елены Салеевой
Подопечный дома престарелых в Энгельсе зарезал соседа по комнате
Маричев покинул «Протон-Саратов», оставив команду на последнем месте в Суперлиге
Мэрия Саратова предупредила о задержках в работе общественного транспорта
Деньги за 3 тысячи билетов «Саратовских авиалиний» до сих пор не востребованы
Осужденному колонии в Энгельсе грозит еще один срок за отказ отдать спички
Депутаты поздравили саратовских ветеранов с 76-летием Сталинградской битвы
В Саратове прокуратура проверит утечку газа в пабе
Николай Панков: Граждан с ограничениями здоровья освободят от бумажной волокиты
Продукцию предприятий Вольска и Петровска будут продвигать на полки сетевых магазинов
В Саратове ожидается туман и мокрый снег
В Комсомольском поселке автомобиль провалился в яму на тротуаре
«Школа молодых управленцев Саратовской области» — 2019 начинает новый набор
Министром соцразвития Саратовской области стала Ирина Бузилова