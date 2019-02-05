Росгвардейцы нашли в Энгельсе потерявшегося пенсионера

СЕГОДНЯ 13:46 2019-02-05T13:59:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Энгельсские росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшемуся пенсионеру.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц обнаружил пожилого человека в легкой одежде, несмотря на мороз.

Старшие сержанты Росгвардии Николай Горн и Василий Язовских пообщались с мужчиной и узнали, что полгода назад он уехал из своего села в Воскресенском районе в Энгельс. При этом родственники объявили его в розыск.

Росгвардейцы вернули мужчину близким.

ИСТОЧНИК KP.RU