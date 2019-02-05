Депутаты поздравили саратовских ветеранов с 76-летием Сталинградской битвы

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-05T13:33:48+03:00

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В Городском доме культуры национального творчества состоялось мероприятие, посвященное Дню воинской славы России — 76-летия Сталинградской битвы.

Почтить память Героев Сталинградской битвы и выразить слова огромной признательности за героизм, мужество самоотверженность ветеранам собрались депутаты всех уровней от Заводского района, общественники, школьники и творческие коллективы.

Школьники Заводского проникновенно исполнили стихи и песни о войне. Тематические танцевальные номера подарили зрителям ансамбль народного танца «Варенька» и студия эстрадного танца «Ритм-балет».

- Героическим защитникам Сталинграда, массовым беспримерным подвигам, совершенным в этом огненном пекле сегодня посвящен этот День воинской славы России. Победа под Сталинградом — одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны — 200 дней и ночей Сталинграда, — отметил депутат Саратовской городской думы Сергей Агапов, поздравляя собравшихся с этой грандиозной победой русского народа.

- Открытые уроки, посвященные Сталинградской битве, проходят во всех школах Саратова. В дни великого события — Победы в Сталинградской битве, мы преклоняемся перед памятью тех, кто защитил мир в те грозные годы на поле брани. Память о наших земляках, героически проявивших себя на полях сражений на Волге, хранится в письмах, документах, рассказах. Сегодня в районе живут пять очевидцев той битвы. Хочется всем им пожелать долгие лета, — добавил депутат Саратовской городской думы Владимир Дмитриев.

В своем поздравительном адресе депутат Саратовской областной думы Дмитрий Ханенко подчеркнул, что подвиг участников Сталинградской битвы остался навеки в истории человечества.

- Эта дата российского календаря призывает сохранить историческую память о тех, кто отдал свою жизнь за светлое будущее нашей Родины, и передать ее последующим поколениям, — заявил он.

- Победа в Сталинградской битве — особая победа для саратовцев — именно наш город сыграл ключевую роль в снабжении сражавшихся под Сталинградом. Наш родной Заводской район являлся одной из важнейших целей немецких бомбардировщиков. В Сталинграде немцы раскидывали листовки с текстом: «В Сталинград придём с бомбёжкой, а до Саратова – с гармошкой». День и ночь работал на победу Саратов, и Сталинград выстоял. Наши дети знают, помнят и чтят этот подвиг, и это вселяет надежду на то, что история никогда не будет переписана. Низкий Вам поклон, многоуважаемые ветераны, — обратилась к собравшимся в зале депутат областной думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU