Продукцию предприятий Вольска и Петровска будут продвигать на полки сетевых магазинов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-05T12:41:36+03:00

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В Саратовской области на полках сетевых магазинах может появится продукция предприятий Вольска и Петровска.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития и торговли, это связано с подписанием соглашения о сотрудничестве между Фондом развития моногородов и компанией X5 Retail Group.

По условиям соглашения предусмотрено продвижение продукции предприятий в моногородах и содействие в привлечении инвестиций.

- Мы надеемся, что такое соглашение позволит петровским и вольским предприятиям упростить доступ к полкам крупных сетевых магазинов. Буквально в конце минувшего года в регионе появился распределительный центр компании Х5 Retail Group, который, по плану, обеспечит продукцией не только Саратовскую, но и ряд соседних областей. Реализация положений соглашения сможет расширить возможности развития не просто конкретных предприятий, а экономик моногородов, — отметила министр экономики области Юлия Швакова.

ИСТОЧНИК KP.RU