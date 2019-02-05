Продукцию предприятий Вольска и Петровска будут продвигать на полки сетевых магазинов
В Саратовской области на полках сетевых магазинах может появится продукция предприятий Вольска и Петровска.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития и торговли, это связано с подписанием соглашения о сотрудничестве между Фондом развития моногородов и компанией X5 Retail Group.
По условиям соглашения предусмотрено продвижение продукции предприятий в моногородах и содействие в привлечении инвестиций.
- Мы надеемся, что такое соглашение позволит петровским и вольским предприятиям упростить доступ к полкам крупных сетевых магазинов. Буквально в конце минувшего года в регионе появился распределительный центр компании Х5 Retail Group, который, по плану, обеспечит продукцией не только Саратовскую, но и ряд соседних областей. Реализация положений соглашения сможет расширить возможности развития не просто конкретных предприятий, а экономик моногородов, — отметила министр экономики области Юлия Швакова.
ИСТОЧНИК KP.RU