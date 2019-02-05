2019-02-05T11:25:43+03:00
Общество

«Школа молодых управленцев Саратовской области» — 2019 начинает новый набор

В 2018 году слушатели подготовили 21 проект, направленный на развитие региона
Ольга Муравлёва
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На совещании губернатора с руководителями органов исполнительной власти обсуждалось продолжение реализации проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

Напомним, что в 2018 году Валерий Радаев инициировал этот проект, который направлен на выявление и профессиональную подготовку грамотных молодых руководителей.

Для участия в конкурсе было заявлено 203 человека, отборочные мероприятия прошли 100 слушателей. За время обучения слушателями был подготовлен 21 проект, направленный на развитие нашего региона.

По итогам курса всем участникам выдали сертификат участника проекта, диплом о профессиональной переподготовке, а также рекомендательные письма в кадровые резервы органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления. Восемь участников проекта за время учебы перешли на работу в органы исполнительной и муниципальной власти области.

С 1 марта 2019 года начнется прием документов в Школу молодых управленцев Саратовской области. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8452) 21-08-63, 8 (8452) 21-08-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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