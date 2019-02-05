2019-02-05T11:19:14+03:00
Спорт

Мужчины, женщины и силовики пробегут 10 км на «Лыжне России — 2019» в Базарном Карабулаке

На соревнования на призы губернатора Саратовской области ожидаются 12 тыс. человек
Ольга Муравлёва
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В Базарном Карабулаке в эту субботу, 9 февраля, пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы губернатора Саратовской области в рамках 37-й «Лыжни России».

- В регионе турнир проходит в два этапа: первый — с 1 по 30 января — в районах области, в нем приняли участие уже более 140 тыс. жителей. Второй — финальные соревнования на призы губернатора, они пройдут уже в 15-й раз на территории базарно-карабулакского аэродрома. Ожидается участие 12 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Стоит отметить, что предусмотрены три дистанции: 10 км для мужчин, женщин и силовых ведомств, 5 км — для юношей и девушек 2001 года рождения и младше, а также 2019 м для почетных гостей, команд органов власти и СМИ.

Подать заявку на участие можно в комиссии по допуску в кабинете №16 на стадионе «Локомотив» с 10:00 до 17:00, вход с Большой Казачьей. Там же выдадут нагрудные номера, шапки с символикой и карточки участника «Лыжни России».

Регистрация участников в день соревнований пройдет с 8:30 до 11:00, открытие с 11:45 до 12:00, сразу после лыжники стартуют на дистанциях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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