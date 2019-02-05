2019-02-05T11:13:54+03:00
Происшествия

Девушка-подросток задохнулась в гараже под Саратовом

Она с тремя парнями уснула в автомобиле с работающим двигателем
Екатерина Семенова
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В гараже задохнулась девушкаВ гараже задохнулась девушкаФото: Екатерина Семенова
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В Саратове следователи начали проверку по факту гибели 16-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла вечером 2 февраля в гараже на территории Саратовского района.

По предварительной версии, 16-летняя девушка с тремя юношами, двое из которых не достигли совершеннолетия, находились в гараже родителей одного из парней. Они включили двигатель автомобиля, чтобы согреться.

Ночью компания заснула, а утром юноши обнаружили, что их спутница, которая находилась на переднем сиденье, не просыпается. При этом двое парней также чувствовали себя плохо.

- Обеспокоенные подростки попытались разбудить подругу, однако обнаружили, что она не подает признаков жизни. Тогда они позвонили в «скорую» и сообщили о случившемся. Рассчитывая помочь приятельнице, товарищи на автомобиле повезли ее навстречу бригаде врачей. Въехав на территорию Ленинского района Саратова, ребята передали подругу медикам. Однако те только констатировали смерть девушки, — рассказали в СУ СКР.

Установлено, что гражданка отравилась выхлопными газами. Пострадавшие парни были госпитализированы.

Следователи проверят условия жизни погибшей и ее приятелей, а также их учебные заведения. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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