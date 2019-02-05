Девушка-подросток задохнулась в гараже под Саратовом
В Саратове следователи начали проверку по факту гибели 16-летней девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла вечером 2 февраля в гараже на территории Саратовского района.
По предварительной версии, 16-летняя девушка с тремя юношами, двое из которых не достигли совершеннолетия, находились в гараже родителей одного из парней. Они включили двигатель автомобиля, чтобы согреться.
Ночью компания заснула, а утром юноши обнаружили, что их спутница, которая находилась на переднем сиденье, не просыпается. При этом двое парней также чувствовали себя плохо.
- Обеспокоенные подростки попытались разбудить подругу, однако обнаружили, что она не подает признаков жизни. Тогда они позвонили в «скорую» и сообщили о случившемся. Рассчитывая помочь приятельнице, товарищи на автомобиле повезли ее навстречу бригаде врачей. Въехав на территорию Ленинского района Саратова, ребята передали подругу медикам. Однако те только констатировали смерть девушки, — рассказали в СУ СКР.
Установлено, что гражданка отравилась выхлопными газами. Пострадавшие парни были госпитализированы.
Следователи проверят условия жизни погибшей и ее приятелей, а также их учебные заведения. По итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU