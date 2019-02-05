91-летний пенсионер из Маркса стал призером Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-05T10:27:44+03:00

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Житель Маркса Борис Степанов стал финалистом Четвертого Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!», организованного разработчиками программы «Азбука интернета» — компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. 91-летний пенсионер получил диплом и специальный приз — планшетный компьютер.

Пользователи интернета пожилого возраста направляли жюри истории об успешном использовании онлайн-сервисов и портала государственных услуг. Борис Степанов рассказал, что общается с родными по скайпу, узнает в интернете погоду, играет в онлайн-шахматы и находит в сети информацию о своем хобби.

- Я очень люблю музыку, играю на баяне и пою. В интернете ищу записи выступлений хороших исполнителей и обязательно чему-то у них учусь, подбираю тексты песен и разучиваю исполнение, — рассказал он.

Опытом работы в сети поделились еще восемь участников 90+ из других регионов страны. Организаторы впервые отметили повышенный интерес пользователей преклонного возраста к изучению компьютерных программ и поощрили всех за активное долголетие.

- Мы получили в три раза больше конкурсных работ от саратовцев, чем в прошлом году. По обучению компьютерной грамотности жителей пенсионного возраста наш регион вошел в десятку самых активных. Люди старшего поколения стараются не отставать от молодежи, и мы помогаем им осваивать современные цифровые технологии с помощью учебного пособия и портала «Азбука интернета», — рассказал директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Моисеев.

На конкурс «Спасибо интернету 2018!» поступило более 3,3 тыс. работ от участников из 74 регионов Российской Федерации. 84% конкурсантов — женщины. Средний возраст участников — 63 года. Две трети работ прислали выпускники специализированных курсов компьютерной грамотности, остальные обучались самостоятельно.

Итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru, там же можно найти материалы учебной программы и методического пособия «Азбука Интернета».

ИСТОЧНИК KP.RU