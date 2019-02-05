Трое парней под Саратовом украли металл на 24 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-05T10:07:59+03:00

Они также незаконно проникли на склад

Изменить размер текста: A A

В Краснопартизанском районе Саратовской области осудили троих безработных парней 20 и 19 лет. Их признали виновными в групповой краже с незаконным проникновением.

- В начале декабря 2018 года злоумышленники залезли в склад сельхозкооператива у села Большая Сакма. С помещения они похитили металлические фланцы и задвижки — всего 110 изделий на 24 тыс. рублей. Украденное они сдали в пункт приема, уже оттуда полиция забрала предметы, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Двум парням суд назначил полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Третьему — год и восемь месяцев условно с аналогичным испытательным сроком, мужчина уже был судим.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU