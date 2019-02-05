В Энгельсе четыре пассажира маршрутки пострадали в аварии

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-05T09:51:19+03:00

С травмами оказались также пассажиры легковушки

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В Энгельсе вчера днем, 4 февраля, случилось тройное ДТП с участием общественного транспорта.

- На перекрестке Тельмана и Волоха в 13:50 столкнулись Volkswagen с 33-летним водителем за рулем, «Лада Гранта», которой управлял 23-летний парень, и Ford Transit, движущийся по маршруту №208, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В ДТП пострадали 26, 43, 62-летняя женщины и 11-летняя девочка. В отечественной легковушке с травмами оказались 23-летний парень и 24-летняя девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU