В Саратове юрист похитила из гостиницы чужой кошелек

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-05T09:43:13+03:00

В тот же день ее поймали с поличным

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В Саратове полицейские раскрыли кражу кошелька из гостиницы.

- В 13:34 23-летний парень сообщил, что в период с 13:00 до 13:30 кто-то украл из гостиничного номера на Мичурина оставленные без присмотра кошелек с 7 тыс. рублей и телефон Micromax, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители в тот же день задержали ранее не судимую 52-летнюю женщину — юрисконсульта. У злоумышленницы изъяли похищенное. В отношении нее возбудили уголовное дело за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU