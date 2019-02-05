2019-02-05T09:43:13+03:00
Происшествия

В Саратове юрист похитила из гостиницы чужой кошелек

В тот же день ее поймали с поличным
Ольга Муравлёва
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В Саратове полицейские раскрыли кражу кошелька из гостиницы.

- В 13:34 23-летний парень сообщил, что в период с 13:00 до 13:30 кто-то украл из гостиничного номера на Мичурина оставленные без присмотра кошелек с 7 тыс. рублей и телефон Micromax, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители в тот же день задержали ранее не судимую 52-летнюю женщину — юрисконсульта. У злоумышленницы изъяли похищенное. В отношении нее возбудили уголовное дело за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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