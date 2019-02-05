У пенсионерки в Саратове установщик дверей похитил 5 тыс. рублей
В Саратове полицейские вчера, 4 февраля, поймали мужчину, который украл в 2017 году у 81-летней женщины 5 тыс. рублей.
- Пенсионерка обратилась в участок 2 февраля и рассказала, что с 13:00 до 14:00 20 ноября 2017 злоумышленник в квартире на Шелковичной улице обманул ее и забрал 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Преступник действовал под предлогом установки межкомнатных дверей. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 26-летний безработный и ранее не судимый мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество, теперь он под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU