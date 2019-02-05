2019-02-05T09:35:28+03:00
Происшествия

У пенсионерки в Саратове установщик дверей похитил 5 тыс. рублей

Преступление произошло в 2017 году
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове полицейские вчера, 4 февраля, поймали мужчину, который украл в 2017 году у 81-летней женщины 5 тыс. рублей.

- Пенсионерка обратилась в участок 2 февраля и рассказала, что с 13:00 до 14:00 20 ноября 2017 злоумышленник в квартире на Шелковичной улице обманул ее и забрал 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Преступник действовал под предлогом установки межкомнатных дверей. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 26-летний безработный и ранее не судимый мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество, теперь он под подпиской о невыезде.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
91-летний пенсионер из Маркса стал призером Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»
Трое парней под Саратовом украли металл на 24 тыс. рублей
В Энгельсе четыре пассажира маршрутки пострадали в аварии
В Саратове юрист похитила из гостиницы чужой кошелек
Пассажирские автобусы столкнулись на проспекте 50 лет Октября в Саратове
Двухлетний мальчик спалил дом в Аткарске
На трассе под Саратовом пополам сложилась фура
Панков: Реальных дел Володина столько, что сложно перечислить
Двое парней украли у жителя Ершова коньяк, копилку и фонарик
Коммунальщики Саратова четыре часа не могли устранить аварию из-за машин
От снега рухнула крыша жилого дома на Астраханской
Колледжи Саратова закрыли на карантин
В Саратове появится «Овраг» для отдыха
Житель Энгельса не ночевал дома и попал в колонию на пять месяцев
Обманутые дольщики: чиновник в Саратове получил 18 млн за выделение участка в Заводском
В Саратовской области продолжится оттепель