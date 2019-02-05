Двухлетний мальчик спалил дом в Аткарске

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-05T09:25:39+03:00

От его шалостей с огнем полыхал пожар на площади 60 кв. м

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В Аткарске Саратовской области ребенок устроил пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о ЧП в частном деревянном доме на улице Транспортная поступил в 10:19.

На место выехали три машины и девять человек личного состава. Они потушили возгорание площадью 60 кв. м.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем двухлетнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU