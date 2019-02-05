Двухлетний мальчик спалил дом в Аткарске
От его шалостей с огнем полыхал пожар на площади 60 кв. м
Изменить размер текста:
В Аткарске Саратовской области ребенок устроил пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о ЧП в частном деревянном доме на улице Транспортная поступил в 10:19.
На место выехали три машины и девять человек личного состава. Они потушили возгорание площадью 60 кв. м.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем двухлетнего мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU