2019-02-05T09:25:39+03:00
Происшествия

Двухлетний мальчик спалил дом в Аткарске

От его шалостей с огнем полыхал пожар на площади 60 кв. м
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области ребенок устроил пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о ЧП в частном деревянном доме на улице Транспортная поступил в 10:19.

На место выехали три машины и девять человек личного состава. Они потушили возгорание площадью 60 кв. м.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем двухлетнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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