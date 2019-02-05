2019-02-05T09:17:29+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом пополам сложилась фура

Большегруз DAF ехал из Ненецкого автономного округа
Ольга Муравлёва
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Фура под Саратовом вылетела в кювет и сложилась пополам.

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В Саратовской области в ДТП попала фура DAF из Ненецкого автономного округа.

- На трассе у села Елшанка по направлению к Вольску большегруз пробил отбойник, вылетел в кювет и сложился пополам, — выяснила «КП-Саратов» в соцсетях.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Фура под Саратовом вылетела в кювет и сложилась пополам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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