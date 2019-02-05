На трассе под Саратовом пополам сложилась фура

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-05T09:17:29+03:00

Фура под Саратовом вылетела в кювет и сложилась пополам.

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области в ДТП попала фура DAF из Ненецкого автономного округа.

- На трассе у села Елшанка по направлению к Вольску большегруз пробил отбойник, вылетел в кювет и сложился пополам, — выяснила «КП-Саратов» в соцсетях.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690062" frameborder="0"></iframe> Фура под Саратовом вылетела в кювет и сложилась пополам.

ИСТОЧНИК KP.RU