На трассе под Саратовом пополам сложилась фура
Большегруз DAF ехал из Ненецкого автономного округа
Фура под Саратовом вылетела в кювет и сложилась пополам.
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В Саратовской области в ДТП попала фура DAF из Ненецкого автономного округа.
- На трассе у села Елшанка по направлению к Вольску большегруз пробил отбойник, вылетел в кювет и сложился пополам, — выяснила «КП-Саратов» в соцсетях.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Фура под Саратовом вылетела в кювет и сложилась пополам.
ИСТОЧНИК KP.RU