Двое парней украли у жителя Ершова коньяк, копилку и фонарик

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-05T09:02:08+03:00

Они уже сознались в преступлении

Изменить размер текста: A A

В Ершове Саратовской области злоумышленники обокрали дом местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 39-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, преступление было совершено 3 или 4 февраля.

Злоумышленники отжали пластиковое окно дома на улице Советская и похитили оттуда шуруповерт «Вихрь», фонарик зеленого цвета, копилку с 1,6 тыс. рублей монетами, телевизор BBK, DVD-плеер, приставку «Триколор», четыре флакона мужской туалетной воды, три аккумулятора для зарядки телефонов, полулитровую бутылку армянского коньяка, два пульта от плеера и телевизора.

Общая сумма ущерба составила 26,1 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Были задержаны двое парней 17 и 18 лет. Младший из них, учащийся первого курса лицея, ранее уже привлекался.

Оба признались в преступлении и отдали похищенное, кроме плеера.

ИСТОЧНИК KP.RU