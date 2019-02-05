2019-02-05T08:45:40+03:00
Недвижимость

Коммунальщики Саратова четыре часа не могли устранить аварию из-за машин

Ресурсоснабжающие организации намерены добиться изменений в законе об эвакуации
Ольга Муравлёва
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Михаил СычевМихаил Сычев
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Заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Михаил Сычев рассказал о возникающей перед компанией необходимости перемещать транспортные средства для проведения аварийных работ.

- Ситуации, когда наши технические специалисты не могут проехать к месту проведения аварийных работ из-за припаркованного транспорта, происходят с завидной регулярностью. Разумеется, нельзя огульно обвинять автолюбителей в том, что они хаотично бросают личный транспорт — машины могут быть припаркованы по всем правилам дорожного движения, и эвакуировать их по закону нельзя, — сказал Сычев.

По его словам, в российском праве отсутствует норма вынужденного перемещения транспортного средства для проведения аварийных работ.

- Хорошо, если водителя удается быстро найти, когда он оставляет под стеклом номер телефона. В противном случае, сроки проведения ремонта сдвигаются, вода продолжает течь, доставляя неудобства горожанам, — уточнил замдиректора ООО «КВС».

Очередной такой эпизод произошел в минувшие выходные в Ленинском районе. До начала устранения аварийной ситуации потребовалось около четырех часов, чтобы найти владельцев припаркованных поверх подземных коммуникаций автомобилей.

- Помощь в этом вопросе нам оказала ГИБДД, за что им отдельные слова благодарности. Тем не менее вопрос остается открытым. На наш взгляд, ресурсоснабжающим организациям и коммунальным службам необходимо законодательно предоставить право обращаться в службу эвакуации в целях вынужденного перемещения транспортного средства. В этом вопросе, уверен, нас поддержат многие коллеги по коммунальному комплексу. Мы надеемся, что депутаты от Саратовской области выйдут с соответствующей законодательной инициативой, — заявил Михаил Сычев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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