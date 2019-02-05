В Саратове появится «Овраг» для отдыха
Саратов получит в собственность земельный участок площадью 3,05 гектара в Кировском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, там планируется организовать особо охраняемую территорию — памятник природы «Овраг».
На участке 141 га, который расположен в 2 км от будущего «Оврага», ведется застройка жилого комплекса «Солнечный-2». Уже введено более 650 тыс. кв. м жилья, школа, три детсада, сельхозрынок.
Земельным участком распоряжается компания «ДОМ.РФ». Он будет передан на безвозмездной основе.
- Мы благодарны ДОМ.РФ за содействие в передаче участка под рекреационную зону. В ближайшее время там появятся зоны отдыха для горожан, — заявил глава Саратова Михаил Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU