В Саратове появится «Овраг» для отдыха

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-05T08:13:14+03:00

На участке в 3 гектара будет создана особо охраняемая зона

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Саратов получит в собственность земельный участок площадью 3,05 гектара в Кировском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, там планируется организовать особо охраняемую территорию — памятник природы «Овраг».

На участке 141 га, который расположен в 2 км от будущего «Оврага», ведется застройка жилого комплекса «Солнечный-2». Уже введено более 650 тыс. кв. м жилья, школа, три детсада, сельхозрынок.

Земельным участком распоряжается компания «ДОМ.РФ». Он будет передан на безвозмездной основе.

- Мы благодарны ДОМ.РФ за содействие в передаче участка под рекреационную зону. В ближайшее время там появятся зоны отдыха для горожан, — заявил глава Саратова Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU