Житель Энгельса не ночевал дома и попал в колонию на пять месяцев
Мужчина находился под административным надзором
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В Энгельсе осудили 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в несоблюдении административных ограничений.
- В феврале 2013 года покровчанину суд установил надзор. Однако он его нарушал: не ночевал дома и совершил правонарушение, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
За несоблюдение требований мужчину приговорили к пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU