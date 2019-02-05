Житель Энгельса не ночевал дома и попал в колонию на пять месяцев

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-05T07:55:22+03:00

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В Энгельсе осудили 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в несоблюдении административных ограничений.

- В феврале 2013 года покровчанину суд установил надзор. Однако он его нарушал: не ночевал дома и совершил правонарушение, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

За несоблюдение требований мужчину приговорили к пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU