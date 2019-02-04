Володин: Не надо списывать неэффективную работу на аномальные снегопады

СЕГОДНЯ 20:45 2019-02-04T20:47:02+03:00

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью для ГТРК «Саратов» рассказал о самой громкой теме этой зимы в Саратовской области - аномальных снегопадах.

- Здравствуйте, Вячеслав Викторович.

- Здравствуйте.

- Давайте начнем с самой обсуждаемой темы этой зимы - со снега. Аномальные мощные снегопады привели к сложной ситуации в регионе, к коллапсу. Убирают круглосуточно, глава Саратова и днем, и ночью инспектирует ход уборочных работ, и все равно ни город, ни регион своими силами справиться не смогли. Техники не хватает. Вам даже пришлось обращаться за помощью к Дмитрию Медведеву. В чем главная проблема и причина того, что Саратов с трудом справляется с последствиями снегопадов?

- Давайте, во-первых, признаем все-таки, что это аномалия. И таких снегопадов не было, начиная с 1986 года. В Саратове выпало около метра, а в ряде районов более метра снега, и с этим справиться сложно. Та техника, которая дополнительно прибыла в область из Самары в рамках поддержки со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, и военные, которые базируются в регионе и сегодня задействованы для расчистки дорог, нужны, потому что не получается это сделать своей техникой. Но и специализированная техника не справляется.

- Ну, к аномальным снегопадам, наверное, никакой город не готов. Рассчитывают на среднее, да, количество осадков…

- Рассчитываем мы, конечно, всегда на среднее, готовимся к тому, что снежный покров будет минимальным, а что касается вот такой аномалии, она является аргументом, но списывать на нее свою неэффективность не надо. Готовиться как раз необходимо вот к таким снегопадам. В этом случае любая средняя ситуация будет по плечу, а если выпадет мало снега, значит будет экономия, и, соответственно, легко справиться с этой задачей.

Летом говорили о необходимости комплектования техникой специализированных предприятий, и нашли необходимые средства – порядка 100 млн. рублей на эти цели, новую технику закупили. Но ее оказалось не просто недостаточно, её очень мало. Это не решило проблему, как мы видим, потому что количество техники на этих предприятиях должно быть не менее 300-400, а если говорить о сегодняшнем дне, вопрос был решен только на 20%. А кроме всего прочего оставшаяся техника имеет выработный ресурс 20-25 лет. Ну и представьте себе, с чем столкнулись.

И, говоря об этом, хочется еще подчеркнуть следующее: система управления должна быть другая. Два предприятия сегодня в городе – это не правильно. В каждом районе должны быть специализированные предприятия, их должно быть как минимум шесть. Если мы говорим о городе Саратове. И если говорить о Саратовской области, такие предприятия должны быть в каждом районе. Они были, так называемые ДРСУ, но где-то в начале 2000-х их обанкротили, предприятия закрыли, и в тот период времени фактически сыграли на руку и в интересах некоторых областных дорожников. Но, как мы видим, последствия расхлебываем до сих пор. И говоря об этом, необходимо, с одной стороны, изучив ситуацию, проанализировав, сегодня принять решение по созданию предприятий в Саратове, в районах Саратовской области, начинать комплектовать техникой эти предприятия, искать средства для этого. И, конечно, должна быть система управления совершенно другого качества. Если говорить о Саратове - у нас есть районы города, а за что у нас отвечает районная администрация? За уборку? Нет, они не отвечают. И если отвечают, то только издают директивы, которые сдают школам, учителям, чтобы они выходили с ведрами, с мешками. Это не дело. Это, с одной стороны, неправильно и несправедливо. А с другой стороны, это просто позорит тех, кто работает в системе органов власти и управления. А если в каждом районе будут созданы специализированные предприятия, они как раз эти вопросы будут решать. Уборка снега зимой и наведение чистоты в городе летом, содержание. Причем они должны решать эти задачи именно там, в дворовых территориях, внутриквартальные развязки должны брать на себя. А вот дороги основные - Чернышевского, Соколовая - это дороги, которые должны отдаваться на содержание, так же, как отдают дороги внутриобластные, федеральные дороги. Разыгрываются конкурсы, соответственно, приходят предприятия специализированные, которые занимаются обеспечением нормативного содержания этих дорог. В Саратове то же самое должно быть. Для этого должна быть система управления другая, ну и конечно финансирование.

- Финансирования же не хватает?

- Финансирования не хватает. Но его не хватает всегда. Областной дорожный фонд несколько лет назад был 2,5 миллиарда. Сегодня областной дорожный фонд 8,5 миллиардов. Плюс 2,6 миллиарда – федеральные средства, которые выделены в рамках программы “Безопасные и качественные дороги” на агломерацию “Саратов, Энгельс, Саратовский район, Татищевский, Энгельсский район”. Вот уже серьезный ресурс, для того чтобы в городе Саратове, в Энгельсе и в районах решить задачи строительства новых дорог, реконструкции, капитального ремонта. А что касается содержания, конечно, надо выделять за счет областного дорожного фонда. И это средства как минимум не меньше миллиарда рублей. Сегодня ни копейки не выделяется. Это неправильно.

И в этой связи хотелось бы и депутатам областной Думы, и тем, кто отвечает за это в правительстве, сказать: если на эти цели не будут выделяться средства, а бюджет города формируется областью, у нас эти проблемы будут ежегодными. И ответственны за это будут те, кто эти решения не принял. Вот смотрите, в прошлом году были проблемы, в этом году проблемы. Если на будущий год эти проблемы сохранятся, это будет на совести тех, кто просто не любит город, не любит жителей нашей Саратовской области, потому что даже если есть чувство сопереживания, - как люди в этой ситуации себя чувствуют, - точно можно решить эти вопросы. И разговоры о том, что денег не хватает, должны уйти в прошлое.

Могу высказать точку зрения по одному вопросу. Снегопад, коллапс, ситуация действительно аномальная. Мэр города пересел с машины на общественный транспорт?

- Сам все понял.

- Это правильный поступок. Когда ты сам берешь и обращаешься к жителям, и просишь их: пожалуйста, используйте общественный транспорт, свои машины оставьте дома, потому что иначе, в силу таких сложностей, проблем, - аномальная ситуация, пробки будут еще больше. Начни с себя. Если с себя не начинаешь, все остальное, сами знаете, как будет восприниматься. Поэтому мэр обратился. Было бы правильно не только ему пересесть, пересесть и всем другим. С пониманием того, что вот так ситуация сложилась. Вот к нему-то меньше всего претензий. Он работает-то без году неделя. Понимаем?

- Ну да, ему досталось тяжелое хозяйство.

- Ему досталось то, что досталось. И отдать должное, он это не комментирует. Отдать должное, он не переводит ни на кого стрелки. А в этой ситуации соблазнов много, для того чтобы на кого-то перевести все это. И это у нас было всегда. Мы должны ценить такие качества в людях и такие поступки. Конечно, следующий год, надеемся, будет другой. И по организации работы. Нам надо справляться с этими задачами, тем более есть возможности, и все для того, чтобы решить это.

- Просто научиться грамотно организовывать работу.

- Просто научиться грамотно организовывать и чувствовать ответственность. Вот, чувствуя ответственность, я думаю, поменяется и система управления, и финансирование, и, конечно, будет результат.

"Коротко о главном". Об уборке снега. Интервью Вячеслава Володина от 04.02.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU