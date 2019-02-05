В Саратовской области продолжится оттепель
Возможен мокрый снег
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5 февраля в Саратовской области продолжится оттепель.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем в отдельных районах столбик термометра может подняться до +1 градуса.
Будет облачно с прояснениями. Местами возможен мокрый снег или морось.
Кроме этого, ситуация на дорогах осложнится туманом, гололедицей, гололедно-изморозевыми отложениями.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU