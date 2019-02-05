2019-02-05T07:37:18+03:00
Общество

В Саратовской области продолжится оттепель

Возможен мокрый снег
Екатерина Семенова
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5 февраля в Саратовской области продолжится оттепель.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем в отдельных районах столбик термометра может подняться до +1 градуса.

Будет облачно с прояснениями. Местами возможен мокрый снег или морось.

Кроме этого, ситуация на дорогах осложнится туманом, гололедицей, гололедно-изморозевыми отложениями.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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