В Петровске прошла мастерская «Люди делают место»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-04T17:10:54+03:00

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Мастерская городской среды «Люди делают место» состоялась в Петровске с 28 января по 2 февраля на базе Ррайонного Дома культуры.

Концепция работы мастерской заключалась в процессе проектирования городских пространств с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, экспертного сообщества, локального бизнеса, инвесторов и других заинтересованных сторон. Вместе они определяли цели и задачи развития территории, выявляли истинные проблемы и потребности людей, принимали решения, разрешали конфликты и повышали эффективность проекта.

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Организаторами мастерской выступили: Министерство строительства и ЖКХ области, администрация Петровского муниципального района, национальная инициатива «Живые города», фонд поддержки социально-культурных инициатив «Мой Петровск».

- Мы с командой бывали и на воркшопах, и на собраниях активных горожан, и на обучении. Но чтобы там, где всё сразу — никогда. Петровск в этом деле уникален: он первый город в стране, который объединил три рабочие площадки, — отметил урбанист из Ижевска по совместительству модератор мероприятия Александр Старков

Одна из таких площадок была представлена студентами-архитекторами из Пензы и Саратова, которые выходили на городские экспедиции и проектировали одну из территорий исторического центра Петровска — Железный мост. Следующая площадка для чиновников, которые приехали из 5 регионов нашей страны для получения полезной теории. В школе живых городов они в течение нескольких дней проходили интенсивное обучение, обменивались опытом и выступали в роли внешних наблюдателей, помогая Петровск увидеть глазами туристов. Кстати, ученики-чиновники смогли доказать «родство» городов-братьев: Петровска и Санкт-Петербурга. Были приведены примеры, что Петровск на карте очень похож на Санкт-Петербург, особенно если прорыть канал. А ответственные горожане, заметив, что в городе много рябины, решили сделать её негласным символом Петровска и разработали различные сценарии фестиваля рябины.

Кроме того, в рамках мастерской состоялись вечерние открытые лекции для горожан и открытый воркшоп, спикерами которых выступили Александр Старков, футуролог и урбанист из Москвы — Сергей Журавлёв и московский архитектор Артём Черников.

На итоговом форуме 2 февраля молодые архитекторы представили свой грандиозный проект по благоустройству Железного моста, где они предлагают установить под мостом навесные качели или скалодром, уделить внимание водным развлечениям, лодочным станциям и деревянному пирсу, а из зоны старых гаражей сделать торгово-пешеходную зону с арт-галерей, фуд-кортом и уютными местечками: «Необходимо сделать это пространство центром кипения, наполнить его жизнью. И тогда будни станут ярче, а город обратится родным домом».

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Создатели также получили конструктивную критику от внешних экспертов-профессионалов на итоговой презентации проекта. Ольга Сокольская, профессор, преподаватель СГАУ им. Н. В. Вавилова, заметила, что нужно изучить геологию и заняться озеленением. А Надежда Шитова, заместитель директора «Саратовгражданпроект», рекомендовала обратиться к решению экономических вопросов. Дополним, что данный проект будет доработан и отправлен на федеральный конкурс малых городов и исторических поселений, где есть шанс выиграть до 80 миллионов рублей.

Один из организаторов — Дмитрий Антропов отмечает, что им удалось разбудить горожан, привлечь их внимание к общественным пространствам и внедрить в работу совместного проектирования. На шесть дней каждый снял свои «погоны», став на 6 дней в первую очередь активными горожанами. Организаторы надеются, что данный формат войдет в обыденную практику и будет применяться как открытый диалог между властью, жителями и бизнесом.

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Мероприятие посетили и почетные гости: глава Петровского муниципального района Денис Фадеев депутат Государственной Думы Ольга Алимова, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин, Саратовской областной думы Александр Романов, советник министра Юлия Чипоренко, начальник управления ЖКХ в Саратовской области Марина Цыганова и глава Малосердобинского района Пензенской области Иван Кирюхин.

- Ваш проект — наш план действий, — обратился к участникам форума Денис Фадеев.

Мастерская городской среды «Люди делают место» завершилась, подарив всем незабываемый опыт и яркие впечатления.

ИСТОЧНИК KP.RU