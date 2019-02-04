Арестована владелица кафе в Лысых горах, где погиб юбиляр
Следователи предъявили обвинение владелице кафе в Лысых горах Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, уголовное дело возбуждено по статье о предоставлении небезопасных услуг.
Трагедия произошла вечером 26 января в кафе «Рандеву» в Лысых горах. Во время празднования 60-летнего юбилея местного жителя, произошел хлопок и возгорание газового баллона. 23 гостя получили травмы, 12 были госпитализированы, один человек — юбиляр — погиб.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, задержана 46-летняя владелица кафе, которая арендовала помещение. Женщина полностью признала вину.
В настоящее время она арестована. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU