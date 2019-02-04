За год 563 военнослужащих Саратовской области получили жилье
За четыре года этот показатель вырос в два раза
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В Саратовской области в 2018 году были обеспечены жильем 563 военнослужащих.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, с начала 2019 года уже выдано 126 жилищных субсидий.
Средняя сумма субсидий на одну семью составляет порядка 6 млн рублей. В 2018 году было выплачено более 800 млн рублей.
- Если сравнивать с 2015 годом, то сегодняшние показатели в два раза превышают цифры четырехлетней давности, — сообщил начальник Саратовского отдела «Центррегионжилье» Александр Жадан.
ИСТОЧНИК KP.RU