В Энгельсе задержаны двое водителей за попытку взяток 500 и 1000 рублей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-04T16:28:30+03:00

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В Энгельсе Саратовской области полиция выявила две попытки подкупа.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, в обоих случаях граждане предлагали взятки инспекторам ГИБДД.

По версии следствия, 24-летний житель поселка Бурный предлагал инспектору 500 рублей, чтобы избежать ответственности за вождение без прав.

В другом случае 34-летний покровчанин пытался передать 1000 рублей инспектору, чтобы избежать ответственность за езду на автомобиле с ненормативными огнями.

По обоим фактам водителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU