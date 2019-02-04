В Энгельсе задержаны двое водителей за попытку взяток 500 и 1000 рублей
Инспекторы ГИБДД отказались
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В Энгельсе Саратовской области полиция выявила две попытки подкупа.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, в обоих случаях граждане предлагали взятки инспекторам ГИБДД.
По версии следствия, 24-летний житель поселка Бурный предлагал инспектору 500 рублей, чтобы избежать ответственности за вождение без прав.
В другом случае 34-летний покровчанин пытался передать 1000 рублей инспектору, чтобы избежать ответственность за езду на автомобиле с ненормативными огнями.
По обоим фактам водителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU