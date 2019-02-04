2019-02-04T15:46:56+03:00
Происшествия

В Саратове ревность в любовном треугольнике бомжей закончилась убийством

Женщина забила палкой одного из ухажеров
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Следователи в Энгельсе СУ СКР по Саратовской области завершили расследование в отношении 49-летней местной жительницы, которая обвиняется в том, что она забила палкой своего сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, уголовное дело уже направлено в прокуратуру.

С сентября 2018 года 49-летняя женщина сожительствовала с 46-летним мужчиной в заброшенном доме в центре Энгельса.

В октябре 2018 года она ушла к другому ухажеру, но потом вернулась вернулась к прежнему сожителю. Именно из-за этих похождений у них произошла ссора 4 ноября. Женщина подобрала палку и забила ею по голове 46-летнего ревнивца. На следующий день вместе со своим новым приятелем она обнаружила избитого без признаков жизни, о чем сама сообщила правоохранителям.

Свою вину неверная женщина полностью признала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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