Вечером «Т Плюс» закроет движение по улице Радищева в Саратове

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-04T17:14:33+03:00

Также не будет отопления в 17 домах

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Сегодня Саратовский филиал «Т Плюс» проведет ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ГРЭС на пересечении ул. Радищева и Рабочая. Мероприятия необходимы для повышения надёжности функционирования городской системы теплоснабжения.

Для минимизации затруднения автомобильного движения энергетики начнут работы в 20:00.

На это время движение по ул. Радищева, между ул. Мичурина и Чернышевского будет закрыто. Для восстановления герметичности участка теплосети и в целях безопасности выполнения мероприятий, будет приостановлена подача тепловой энергии на 17 объектов. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. На объекте задействованы 2 ремонтные бригады и 9 единиц техники.

Срок окончания — до 7 часов утра 5 февраля.

Энергетики приносят свои извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU