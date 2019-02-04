Вечером «Т Плюс» закроет движение по улице Радищева в Саратове
Сегодня Саратовский филиал «Т Плюс» проведет ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали от Саратовской ГРЭС на пересечении ул. Радищева и Рабочая. Мероприятия необходимы для повышения надёжности функционирования городской системы теплоснабжения.
Для минимизации затруднения автомобильного движения энергетики начнут работы в 20:00.
На это время движение по ул. Радищева, между ул. Мичурина и Чернышевского будет закрыто. Для восстановления герметичности участка теплосети и в целях безопасности выполнения мероприятий, будет приостановлена подача тепловой энергии на 17 объектов. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. На объекте задействованы 2 ремонтные бригады и 9 единиц техники.
Срок окончания — до 7 часов утра 5 февраля.
Энергетики приносят свои извинения за причиненные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU