2019-02-04T15:25:47+03:00
Происшествия

В Саратове фирма незаконно оказала услуги телеграфной связи на 30 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратове полиция совместно с УФСБ возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одной из организаций.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в ходе расследования было установлено, что фирма оказывала услуги телеграфной связи без соответствующей лицензии.

В результате организация получила незаконный доход на сумму около 30 млн рублей.

Дело возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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