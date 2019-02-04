В Саратове фирма незаконно оказала услуги телеграфной связи на 30 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В Саратове полиция совместно с УФСБ возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одной из организаций.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в ходе расследования было установлено, что фирма оказывала услуги телеграфной связи без соответствующей лицензии.
В результате организация получила незаконный доход на сумму около 30 млн рублей.
Дело возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство».
ИСТОЧНИК KP.RU