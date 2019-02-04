Мэрия Саратова: Елена Салеева находится в отпуске с 1 февраля

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-04T13:52:04+03:00

Администрация опровергает информацию о ее аресте

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Мэрия Саратова опровергла информацию о следственных действиях в отношении Елены Салеевой, председателя комитета по управлению имуществом.

- В данный момент председатель комитета по управлению имуществом города Елена Салеева находится в отпуске с 1 февраля 2019 г. Ни о каких следственных действиях в отношении неё администрации муниципального образования «Город Саратов» неизвестно, — говорится в сообщении мэрии.

Ранее областная прокуратура опубликовала сообщение о возбуждении уголовного дела в по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации и аресте председателя комитета по управлению имуществом.

Однако вскоре информационное сообщение было удалено с сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU