2019-02-04T13:37:44+03:00
Общество

Роспотребнадзор рекомендует жителям Энгельса кипятить воду

После аварии ведется мониторинг качества воды
Екатерина Семенова
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Фото администрации Энгельсского районаФото администрации Энгельсского района
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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ведет мониторинг качества питьевой воды в Энгельсе.

Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, это связано с аварией на водоводе 3 февраля.

В настоящее время результаты исследования воды еще не готовы. Однако Роспотребнадзор предупреждает, что в течение суток воду следует кипятить и отстаивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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