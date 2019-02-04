Роспотребнадзор рекомендует жителям Энгельса кипятить воду
После аварии ведется мониторинг качества воды
Фото администрации Энгельсского района
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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ведет мониторинг качества питьевой воды в Энгельсе.
Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, это связано с аварией на водоводе 3 февраля.
В настоящее время результаты исследования воды еще не готовы. Однако Роспотребнадзор предупреждает, что в течение суток воду следует кипятить и отстаивать.
ИСТОЧНИК KP.RU