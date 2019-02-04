Роспотребнадзор рекомендует жителям Энгельса кипятить воду

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-04T13:37:44+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области ведет мониторинг качества питьевой воды в Энгельсе.

Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, это связано с аварией на водоводе 3 февраля.

В настоящее время результаты исследования воды еще не готовы. Однако Роспотребнадзор предупреждает, что в течение суток воду следует кипятить и отстаивать.

ИСТОЧНИК KP.RU