В Балашове мужчина трижды ударил собутыльника молотком по голове

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-04T13:21:05+03:00

Его отправили в колонию на 3,5 года

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В Балашове Саратовской области вынесен приговор 34-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Было установлено, что днем 11 ноября он гостил у своего знакомого в квартире дома на улице Макаренко. В компании шести человек они распивали спиртное.

Во время застолья один из собутыльников случайно стукнул подсудимого в подбородок. Это стало причиной ссоры, и злоумышленник трижды ударил оппонента молотком по голове, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 3,5 года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU