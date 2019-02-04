В Балашове мужчина трижды ударил собутыльника молотком по голове
Его отправили в колонию на 3,5 года
Изменить размер текста:
В Балашове Саратовской области вынесен приговор 34-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Было установлено, что днем 11 ноября он гостил у своего знакомого в квартире дома на улице Макаренко. В компании шести человек они распивали спиртное.
Во время застолья один из собутыльников случайно стукнул подсудимого в подбородок. Это стало причиной ссоры, и злоумышленник трижды ударил оппонента молотком по голове, причинив тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил мужчину к 3,5 года в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU