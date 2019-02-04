2019-02-04T12:40:33+03:00
Недвижимость

Регоператор: Жители Саратовской области выбросили более 1000 тонн новогодних деревьев

Елки продолжают поступать
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Более 1000 тонн елок и сосен поступило на перерабатывающие комплексы в Энгельсе и Балаково после новогодних праздников. Новогодние деревья продолжают поступать от мусоровывозящих компаний в составе крупногабаритных отходов.

Точный учет образуемых саратовцами твердых коммунальных отходов стал возможен после внедрения Региональным оператором системы контроля и учета на концессионных объектах: мусороперегрузочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах.

Все поступившие новогодние деревья измельчаются при помощи специального шредера и отправляются на карту полигона. Древесина является биовозобновляемым ресурсом и при перегнивании не наносит никакого вреда окружающей среде.

Саратовский филиал АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций, поэтому улучшение состояния окружающей среды — одна из приоритетных задач компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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