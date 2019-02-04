2019-02-04T12:35:06+03:00
Общество

В Саратовской области ежегодно от рака умирают около 4 тыс. человек

Главврач областного онкодиспансера уверяет, что онкология — не приговор
Екатерина Семенова
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В "КП-Саратов" обсудили онкологиюВ "КП-Саратов" обсудили онкологиюФото: Екатерина Семенова
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Главный врач ГУЗ «Областной клинический онкодиспансер», д.м.н., главный внештатный онколог минздрава области Сергей Вертянкин рассказал на круглом столе в «КП-Саратов» о статистике онкозаболеваний в Саратовской области.

По его словам, в области на учете в онкодиспансере состоит почти 65 тыс. человек со злокачественными опухолями. При этом в среднем ежегодно на учет встают около 10 тыс. человек со вновь выявленными заболеваниями.

- В Саратовской области заболеваемость онкологией выше, чем в среднем по России. Если по стране на 100 тыс. человек выявляют порядка 420 случаев, то у нас в регионе — 454,7 случая, — заявил он.

Тем не менее, в Саратовской области выше, чем в среднем по России выявляемость рака на ранних стадиях. У нас врачи обнаруживают раннюю стадию заболевания в 59,5% случаев (по России 55,6%).

- А это один из краеугольных камней в лечении, — заметил Сергей Вертянкин.

Тем не менее, смертность от рака в области составляет 190,1 случай на 100 тыс. жителей. В среднем ежегодно умирает около 4 тыс. граждан.

Напомним, сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раком. По словам Сергея Вертянкина, борьба со страшным недугом не прекращается, и именно в этот день есть повод лишний раз заострить внимание на проблеме.

Он подчеркнул, что рак — это не приговор. Для жителей области крайне важно не пускать ситуацию на самотек, а регулярно обследоваться, не пренебрегать профилактикой и, конечно, вовремя начать лечение.

Полную запись круглого стола можно увидеть на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

4 февраля 2019 года Всемирный день борьбы против рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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