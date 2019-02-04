2019-02-04T12:25:44+03:00
Общество

Саратовец остался жить в квартире дома с обвалившейся под снегом крышей

Кровля дома пока не восстановлена
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Крыша дома на ТагильскойКрыша дома на Тагильской
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В администрации Волжского района «КП-Саратов» прокомментировали ситуацию с обрушением части крыши дома № 56 по ул. Тагильской.

Дом состоит из 6 квартир (5 приватизированных и 1 муниципальная), зарегистрировано 12 человек. При обрушении кровли в ночь на 1 февраля над квартирами №№ 5 и 6 обрушился потолок в одной из комнат квартиры № 5.

- В настоящее время силами собственника совместно с управляющей компанией проведены мероприятия по очистке кровли от снега, а также жилой комнаты. Обслуживание дома № 56 по ул. Тагильской осуществляет управляющая компания «ЖУК». Силами собственника ведутся работы по устройству потолка над жилыми комнатами.

Специалистами проведено обследование: газовый котел исправен, отопление осуществляется.

Житель квартиры № 5 от переезда отказался, — сообщили в администрации Волжского района Саратова.

Уже известно, что управляющей компанией решается вопрос о восстановлении кровли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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