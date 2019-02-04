В Саратовской области прокуроры заблокировали за год 1,5 тысячи интернет-ресурсов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-04T11:43:21+03:00

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Прокуроры на территории Саратовской области в 2018 году 1,6 тыс. раз потребовали ограничить доступ к различной информации в интернете.

Именно столько заявлений представители надзорного органа направили в суд, из них более 1,5 тысячи уже рассмотрены и удовлетворены. Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ограничивается доступ к информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещен, это как данные террористического и экстремистского характера и материалы об изготовлении, продаже оружия и боеприпасов, взрывных устройств, так и о продаже лекарственных препаратов без рецепта врача, водительских удостоверений, дипломов, аттестатов и результатов ЕГЭ. Кроме этого прокуроры пресекали доступ к информации о приобретении животных, занесенных в Красную книгу, а также о способах легализации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время более тысячи решений суда исполнены, доступ пользователей интернета к запрещенным данным закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU