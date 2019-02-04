2019-02-04T11:43:21+03:00
Общество

В Саратовской области прокуроры заблокировали за год 1,5 тысячи интернет-ресурсов

Более тысячи решений суда уже исполнены
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуроры на территории Саратовской области в 2018 году 1,6 тыс. раз потребовали ограничить доступ к различной информации в интернете.

Именно столько заявлений представители надзорного органа направили в суд, из них более 1,5 тысячи уже рассмотрены и удовлетворены. Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ограничивается доступ к информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещен, это как данные террористического и экстремистского характера и материалы об изготовлении, продаже оружия и боеприпасов, взрывных устройств, так и о продаже лекарственных препаратов без рецепта врача, водительских удостоверений, дипломов, аттестатов и результатов ЕГЭ. Кроме этого прокуроры пресекали доступ к информации о приобретении животных, занесенных в Красную книгу, а также о способах легализации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время более тысячи решений суда исполнены, доступ пользователей интернета к запрещенным данным закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петровске прошла мастерская «Люди делают место»
Арестована владелица кафе в Лысых горах, где погиб юбиляр
За год 563 военнослужащих Саратовской области получили жилье
В Энгельсе задержаны двое водителей за попытку взяток 500 и 1000 рублей
В Саратове ревность в любовном треугольнике бомжей закончилась убийством
Вечером «Т Плюс» закроет движение по улице Радищева в Саратове
В Саратове фирма незаконно оказала услуги телеграфной связи на 30 млн рублей
Карантин объявлен в Саратове и Балашове, Энгельс и Балаково еще учатся
Панков встретится с потерявшей квартиру победительницей Паралимпиады
«КВС» заменили участок водопровода по Таганрогскому переулку
Володин оценит транспортный коллапс в Саратове
Школы Саратова закрываются на карантин
Мэрия Саратова: Елена Салеева находится в отпуске с 1 февраля
Роспотребнадзор рекомендует жителям Энгельса кипятить воду
Волейбольный «Протон-Саратов» оштрафован еще на 200 тысяч рублей
В Балашове мужчина трижды ударил собутыльника молотком по голове
В школе «Аврора» составляют единую программу для учеников из разных школ
Регоператор: Жители Саратовской области выбросили более 1000 тонн новогодних деревьев