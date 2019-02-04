2019-02-04T11:28:34+03:00
Общество

Мэрия Саратова предложила горожанам встать на лыжи

в ближайшую субботу стартует городская «Саратовская лыжня – 2019»
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В рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Сараове пройдет свой лыжэный забег всех желающих.

Соревнования «Саратовская лыжня – 2019» пройдут 16 февраля на лыжном стадионе «Зимний» на 5-й Дачной.

Для гостей и участников соревнований будет проведена развлекательная программа с участием творческих коллективов города. Кроме победителей наградят участников в двух дополнительных номинациях: самый юный и самый яркий и креативный участник, пришедший в самом й ярком и нестандартном костюме.

Регистрация участников начнётся в 9:00, первые старты в 10:00. Торжественное открытие соревнований запланировано на 12:00.

Справки по телефону: (8-8452) 37-29-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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