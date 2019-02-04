Панков: Жители всех районов видят поддержку Вячеслава Володина

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-04T10:47:10+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он посвятил его спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

- Сегодня 55 лет как родился Вячеслав Володин. Это сейчас, работая более 20 лет во власти, он стал спикером госдумы. А за 30 лет, столько мы с ним знакомы, он не изменился,остался таким каким и был. Он порядочный, это про него — повышенное чувство справедливости. Всегда поможет и заступится за слабого, немаловажно защищая перед сильным. Он прощает, а точнее, понимает все, кроме предательства. Хотя, руки им, может, и не подаст, а в трудную минуту помощь окажет. Он может быть другом и 5-летнему ребенку, и 90-летнему мудрецу. Человек команды, патриот — для него это не просто принцип, это смысл его жизни. Были случаи, видел, он за это и людей, готов был отдать жизнь. После этого в холодном поту я не раз говорил: «фу, пронесло». Было все. Но его принцип все делать для людей и ради людей — это про него. И этот принцип он передает окружению. Не пойму как, но, работая столько лет во власти, он остался таким же отзывчивым и чутким к любому. Не зазнался, только седины прибавилось. Что не любит он? Когда говорят про него. Он скромен. Человек слова и дела. И я перейду к делам. Немного вспомню о его решенных вопросах для людей.

Много лет работая в округе, вижу, как растет доверие людей к работе власти. И понимание того, что важные решения нашего Президента постепенно воплощаются в жизнь. Считаю, во многом это результат той огромной работы, которую проводит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Более 20 лет он является политиком федерального уровня, все эти годы продолжая помогать землякам. Жители всех районов, а их в моем округе 16, видят его поддержку и реальные дела.

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Говоря о примерах, начну с Озинского района. Он во многом показательный. Здесь начинается Россия, сочетаются отдаленность от центра, проблемы с инфраструктурой, сложный климат. Но таков принцип Володина — в современном мире не должно быть окраин у области, города. Качество жизни везде должно быть высоким. Замечу, проекты Володина затронули самые важные сферы жизни людей и касаются всех поколений.

Одна из главных задач отдаленных районов — удержать молодежь. Для этого надо создать ей условия для качественного образования, занятий спортом, развития способностей. В разные годы было много проектов спикера. Включение сельских школ в программы по ремонту, оснащению оборудованием, компьютерными классами. Озинки — ремонт кровли школы, спортивного и актового зала, системы теплоснабжения. В селе Балаши, поселках Липовский, Белоглинный отремонтированы спортзалы. Построен всесезонный спорткомплекс открытого типа, детские и спортивные площадки. Впервые за десятилетия со дня постройки был проведен капремонт детсада в Озинках. По сути, он стал новым зданием с новой мебелью, игровыми комплексами. Отремонтированы кровли на всех корпусах районной больницы и библиотеке. Получили поддержку талантливые юные артисты детского театра «Канарейка» — на оборудование и костюмы.

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Но особенно важно: проекты спикера дали району новые социально важные учреждения. В поселке Сланцевый Рудник построена школа — одна из лучших сельских школ области. И детский дом в поселке Модин — спикер добился финансирования проекта, «замороженного» из-за отсутствия средств. Отдельным проектом к нему — универсальная спортплощадка. А чтобы молодежь могла получить аграрное образование, в начале двухтысячных был построен новый корпус сельскохозяйственного техникума в Озинках.

Формат телеграм-канала позволяет привести только часть примеров. Об остальном по Озинскому району расскажу отдельным блоком. В том числе, о решении важнейшего для людей вопроса — жилищного, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU