2019-02-04T10:27:20+03:00
Происшествия

Несовершеннолетняя саратвчанка пойдет под суд за хищения с банковских карт

Девушка проворачивала махинации с банковскими терминалами
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летней девушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, несовершеннолетнюю обвиняют в двух кражах.

Следствие считает, что с 6 по 10 ноября прошлого года, девушка в одном из банков Фрунзенского района начала совершать операцию по пополнению счета телефона. Она заказала перевод 2 и 2,5 тыс. рублей, но банковскую карту в терминал не вставила.

Подошедший следом клиенты ввели свой пин-код и тем самым завершили операции. Средства с их счетов ушли на телефон злоумышленницы.

Была начата проверка, в ходе которой правоохранители установили, как было совершено хищение. Девушка полностью признала вину и возместила ущерб.

Уголовное дело передано в суд, а в учебное заведение, где обучается подсудимая, направлено представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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