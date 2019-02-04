2019-02-04T10:02:24+03:00
Происшествия

В Балашове пенсионер погиб на пожаре из-за курения

Его тело нашли на диване
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР областиФото СУ СКР области
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СУ СКР начало проверку по факту гибели человека на пожаре в Балашове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам будет принято процессуальное решение.

Пожар начался утром 3 февраля. Около 10 часов жильцы дома на улице Карла Маркса почувствовали запах гари из квартиры на 3-м этаже. Они вызвали МЧС.

В это время вернулась хозяйка, которая выходила в магазин. По ее словам, в квартире оставался 68-летний супруг. Его тело было найдено после тушения огня.

Фото СУ СКР области

Фото СУ СКР области

Осмотр показал, что пожар начался возле дивана, где было найдено тело погибшего. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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