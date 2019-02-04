Московская фирма отсудила у саратовского минсоцразвития 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-04T09:39:36+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области вынес решение о взыскании 1,3 млн рублей с министерства социального развития области.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе суда, с исковым требованием обратилось ООО «Демас».

Московская фирма понесла убытки из-за одностороннего разрыва контракта со стороны минсоцразвития. Контракт на поставку кресел-колясок для инвалидов на общую сумму более 3 млн рублей был заключен 10 июля 2017 года. Однако 22 августа министерство разорвало контракт.Позднее Арбитражный суд признал это решение незаконным.

Таким образом, суд постановил взыскать с минсоцразвития сумму убытков московской фирмы ООО «Демас» в размере 1 328 551,81 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU