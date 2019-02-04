В Энгельсском районе введен режим повышенной готовности
Власти опасаются сильного паводка
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В Энгельсском районе Саратовской области введен режим повышенной готовности.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, это связано с высоким риском затопления во время паводка, что вызвано аномальным количеством снега.
В районе уже создана противопаводковая комиссия под руководством замглавы администрации по строительству ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Александра Рудченко, разработаны мероприятия для безопасности населения.
Кроме того, власти района решают вопрос покупки высокопроизводительной водооткачивающей техники.
ИСТОЧНИК KP.RU