В Энгельсском районе введен режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-04T08:45:56+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области введен режим повышенной готовности.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, это связано с высоким риском затопления во время паводка, что вызвано аномальным количеством снега.

В районе уже создана противопаводковая комиссия под руководством замглавы администрации по строительству ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Александра Рудченко, разработаны мероприятия для безопасности населения.

Кроме того, власти района решают вопрос покупки высокопроизводительной водооткачивающей техники.

ИСТОЧНИК KP.RU