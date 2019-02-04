2019-02-04T10:11:27+03:00
Происшествия

На пожаре в доме на Новоузенской пострадал человек

Возгорание потушили до прибытия пожарных
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В Саратове 3 февраля вечером произошел пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, возгорание началось в 22:11 в жилом доме на улице Новоузенская.

На место выезжали 11 человек личного состава на трех единицах спецтехники. Но ликвидировать возгорание удалось до их прибытия.

Общая площадь пожара составила 1 кв. метр. Пострадал 45-летний мужчина.

По предварительной версии, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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