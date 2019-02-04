На пожаре в доме на Новоузенской пострадал человек
Возгорание потушили до прибытия пожарных
Изменить размер текста:
В Саратове 3 февраля вечером произошел пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, возгорание началось в 22:11 в жилом доме на улице Новоузенская.
На место выезжали 11 человек личного состава на трех единицах спецтехники. Но ликвидировать возгорание удалось до их прибытия.
Общая площадь пожара составила 1 кв. метр. Пострадал 45-летний мужчина.
По предварительной версии, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU