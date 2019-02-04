В Саратовской области пристав похищал деньги должников

СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-04T07:51:34+03:00

Теперь он сам пойдет под суд

Изменить размер текста: A A

В Саратове сотрудники прокуратуры и Управления судебных приставов проверили деятельность одного из отделов.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, пристав этого отдела вел производство по взысканию штрафа за коррупционное преступление. Должник должен был оплатить более 1,5 млн рублей.

13 октября 2017 года пристав получил от должника 27 тыс. рублей, но на депозитный счет их не внес, а присвоил.

6 декабря он подделал постановление о прекращении исполнительного производства и передал его должнику.

При этом во время проверки выяснилось, что этот случай был не единственным. Он также присвоил 5 тыс. рублей по делу о взыскании 120 тыс. рублей, а потом подделал постановление об окончании производства.

Теперь в отношении самого пристава возбуждено уголовное дело по статье присвоение и злоупотребление должностными полномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU