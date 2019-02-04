Авария в Энгельсе оставила без воды 30 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 07:31 2019-02-04T08:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На трубопроводе в Энгельсе 3 февраля произошла авария.

Из-за этого произошло падение давления холодного водоснабжения в поселках Прибрежный, Базальт-2, в районе Мелиорации, улиц М. Расковой, Студенческая, 68а, 68б, 68в, Полтавская, 28, 30, 32, 36а, 38а, проспекта Строителей 15, 17,Тельмана, 150а, 150б, 170, 154, 168, Ленинградская, 5, 7.

В общей сложности без воды остались 500 частных и 100 многоквартирных с общим количеством жителей 30 тыс. человек. В зону понижения давления попадают 2 социально-значимых объекта (2 детских сада).

В 04:45 сварочные работы завершены, давление неачали возвращать. Тем не менее, на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы района Александра Стрелюхина, было решено два попавших в зону отключения детских сада №76 и №58 закрыть на 4 февраля. На один день все дети будут перераспределены в близлежащие дошкольные образовательные учреждения. Дорожным службам дано поручение привести автодороги в районе работ нормативное состояние и обеспечить движение транспорта, которое временно приостанавливалось.

На время перебоев с водой ее подвозили бочками по нескольким адресам. Сотрудниками управляющих организаций произведен подомовой обход, выявлено подтопление подвальных помещений в доме по улице Тельмана, там ведутся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU