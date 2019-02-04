2019-02-04T08:06:48+03:00
Происшествия

Авария в Энгельсе оставила без воды 30 тысяч жителей

К утру 4 февраля ремонтные работы завершены
Поделиться:
Авария на водопроводе в ЭнгельсеАвария на водопроводе в Энгельсе
Изменить размер текста:

На трубопроводе в Энгельсе 3 февраля произошла авария.

Из-за этого произошло падение давления холодного водоснабжения в поселках Прибрежный, Базальт-2, в районе Мелиорации, улиц М. Расковой, Студенческая, 68а, 68б, 68в, Полтавская, 28, 30, 32, 36а, 38а, проспекта Строителей 15, 17,Тельмана, 150а, 150б, 170, 154, 168, Ленинградская, 5, 7.

В общей сложности без воды остались 500 частных и 100 многоквартирных с общим количеством жителей 30 тыс. человек. В зону понижения давления попадают 2 социально-значимых объекта (2 детских сада).

В 04:45 сварочные работы завершены, давление неачали возвращать. Тем не менее, на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы района Александра Стрелюхина, было решено два попавших в зону отключения детских сада №76 и №58 закрыть на 4 февраля. На один день все дети будут перераспределены в близлежащие дошкольные образовательные учреждения. Дорожным службам дано поручение привести автодороги в районе работ нормативное состояние и обеспечить движение транспорта, которое временно приостанавливалось.

На время перебоев с водой ее подвозили бочками по нескольким адресам. Сотрудниками управляющих организаций произведен подомовой обход, выявлено подтопление подвальных помещений в доме по улице Тельмана, там ведутся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области прокуроры заблокировали за год 1,5 тысячи интернет-ресурсов
Мэрия Саратова предложила горожанам встать на лыжи
Панков: Жители всех районов видят поддержку Вячеслава Володина
Несовершеннолетняя саратвчанка пойдет под суд за хищения с банковских карт
В Саратове пошли все троллейбусы, у трамваев продолжаются затруднения в движении
На пожаре в доме на Новоузенской пострадал человек
Состоялся полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
В Балашове пенсионер погиб на пожаре из-за курения
Московская фирма отсудила у саратовского минсоцразвития 1,3 млн рублей
На пожаре в Балашове погиб пенсионер
«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают обновление автопарка спецтехники
Из Саратова вывезли очередные тысячи кубометров снега
На Рахова пассажирам пришлось толкать очередной застрявший троллейбус
В Энгельсском районе введен режим повышенной готовности
На Астраханской трамвай сошел с рельсов
В Саратовской области пристав похищал деньги должников
В центре Саратова накрыли подпольное казино
Сгоревшую баню в Саратове тушили 13 пожарных