В школе Саратовской области под снегом обрушилась крыша

СЕГОДНЯ 21:39 2019-02-03T21:51:01+03:00

Это не первое обрушение за последние несколько дней

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Сегодня днем, 3 февраля, в здании школы №7 на станции Паницкая в Красноармейском районе Саратовской области обрушилась кровля. В выходной день в здании не было занятий.

Как подтвердил «КП-Саратов» министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, часть крыши, общей площадью около 30 кв. метров, под тяжестью снега упала вниз, на бетонные перекрытия.

- Обрушение произошло с северной стороны, где слой снега был значительно толще. Его не успевали убирать. Конструкция здания не пострадала. Сегодня там расчищают завал, завтра, 4 февраля, начнутся восстановительные работы, — сказал Сергей Зюзин.

Возраст здания школы - 42 года. Крышу как раз собирались ремонтировать.

На учебный процесс ЧП не повлияло, занятия продолжатся.

В январе в Саратовской области произошло несколько крупных и мелких обрушений кровель на зданиях учебных учреждений. О нескольких наиболее масштабных "КП-Саратов" сообщала ранее - обвалились шиферные крыши на школах в Ершовском и Новоузенском районах.

Станция Паницкая в Красноармейском районе буквально недавно громко звучала в российских СМИ. В расположенной здесь же ИК №7 особого режима, где содержаться рецидивисты, произошла массовая драка с пострадавшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU