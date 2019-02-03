2019-02-03T21:51:01+03:00
Происшествия

В школе Саратовской области под снегом обрушилась крыша

Это не первое обрушение за последние несколько дней
Дарья Вострикова
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В Саратовской области обрушения крыш из-за снега стали нередкостьюВ Саратовской области обрушения крыш из-за снега стали нередкостьюФото: Александр Уриевский
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Сегодня днем, 3 февраля, в здании школы №7 на станции Паницкая в Красноармейском районе Саратовской области обрушилась кровля. В выходной день в здании не было занятий.

Как подтвердил «КП-Саратов» министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, часть крыши, общей площадью около 30 кв. метров, под тяжестью снега упала вниз, на бетонные перекрытия.

- Обрушение произошло с северной стороны, где слой снега был значительно толще. Его не успевали убирать. Конструкция здания не пострадала. Сегодня там расчищают завал, завтра, 4 февраля, начнутся восстановительные работы, — сказал Сергей Зюзин.

Возраст здания школы - 42 года. Крышу как раз собирались ремонтировать.

На учебный процесс ЧП не повлияло, занятия продолжатся.

В январе в Саратовской области произошло несколько крупных и мелких обрушений кровель на зданиях учебных учреждений. О нескольких наиболее масштабных "КП-Саратов" сообщала ранее - обвалились шиферные крыши на школах в Ершовском и Новоузенском районах.

Станция Паницкая в Красноармейском районе буквально недавно громко звучала в российских СМИ. В расположенной здесь же ИК №7 особого режима, где содержаться рецидивисты, произошла массовая драка с пострадавшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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