Соль не помогла саратовцу вызволить троллейбус из снежного плена

СЕГОДНЯ 21:24 2019-02-03T21:53:17+03:00

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Сегодня, 3 февраля, неравнодушный саратовец помогал троллейбусу выбраться из снежного плена. Транспорт стоял на пересечении улиц Рахова и Новоузенская.

Для этого мужчина купил обычную пищевую соль и щедро высыпал ее под колеса вагонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689784" frameborder="0"></iframe> Вызволение троллейбуса на Рахова.! другой источник

- Добавляем соль, специи по вкусу, — шутит автор этой идеи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689785" frameborder="0"></iframe> Помощь троллейбусу Саратове.! другой источник

Он зарегистрирован в соцсети Instagram под ником pavel_kayanov.

- Я понимал, что соль это мертвому припарки, просто вариантов нет. Они застревают там практически каждое утро. Троллейбус начинает буксовать с шести утра. В течение уже почти недели. Водители с этим ничего сделать не могут, они вызывают автомобиль технической помощи. Но в основном, он не успевает приехать, потому что его выталкивают сами пассажиры. Сегодня первый раз, когда техпомощь успела приехать и выдернула троллейбус, — рассказал Павел Кайнов корреспонденту «КП-Саратов».

Мужчина рассказал, что он пытался отдалбливать колею, потом сходил за солью и засыпал ее со всех сторон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689786" frameborder="0"></iframe> Саратовец спасает троллейбус.! другой источник

По его словам, такая проблема со всей Новоузенской, начиная с Астраханской и до улицы Серова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689783" frameborder="0"></iframe> Вставший троллейбус на Рахова.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU