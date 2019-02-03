Соль не помогла саратовцу вызволить троллейбус из снежного плена
Вставший троллейбус на Рахова.! другой источник
Сегодня, 3 февраля, неравнодушный саратовец помогал троллейбусу выбраться из снежного плена. Транспорт стоял на пересечении улиц Рахова и Новоузенская.
Для этого мужчина купил обычную пищевую соль и щедро высыпал ее под колеса вагонов.
Вызволение троллейбуса на Рахова.! другой источник
- Добавляем соль, специи по вкусу, — шутит автор этой идеи.
Помощь троллейбусу Саратове.! другой источник
Он зарегистрирован в соцсети Instagram под ником pavel_kayanov.
- Я понимал, что соль это мертвому припарки, просто вариантов нет. Они застревают там практически каждое утро. Троллейбус начинает буксовать с шести утра. В течение уже почти недели. Водители с этим ничего сделать не могут, они вызывают автомобиль технической помощи. Но в основном, он не успевает приехать, потому что его выталкивают сами пассажиры. Сегодня первый раз, когда техпомощь успела приехать и выдернула троллейбус, — рассказал Павел Кайнов корреспонденту «КП-Саратов».
Мужчина рассказал, что он пытался отдалбливать колею, потом сходил за солью и засыпал ее со всех сторон.
Саратовец спасает троллейбус.! другой источник
По его словам, такая проблема со всей Новоузенской, начиная с Астраханской и до улицы Серова.
Вставший троллейбус на Рахова.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU